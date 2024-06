Ein chinesisches Staatsunternehmen hat eigenen Angaben zufolge den mit 3,5 Gigawatt größten Solarpark der Welt ans Netz genommen. Die erforderlichen Investitionen für das Projekt gibt China Green Electricity Investment mit umgerechnet 1,97 Milliarden Euro an. von pv magazine Global China Green Electricity Investment mit Sitz in Tianjin, das Windkraft- und Photovoltaik-Projekte betreibt, hat einen Solarpark mit einer Leistung von 3,5 Gigawatt in Midong, einem Stadtbezirk von Urumqi, in Betrieb genommen. Es ist nach Angaben der Tochtergesellschaft des chinesischen Staatsunternehmens China Green ...

