Das Projektierungsunternehmen EEF will mit Windenergie und PV-Kraftwerken expandieren. Bei der Solarenergie sind EEG-Anlagen und Stromlieferung ohne Förderung (PPA) von Interesse. Die EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH (EEF) plant den Bau von Windparks und PV-Freiflächenanlagen in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es Projektrechte für sieben Windenergieanlagen in Niedersachsen mit einer geplanten Gesamtleistung von 40 MW erworben. Zudem habe es eine Kooperation zur Entwicklung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...