Der Spezialist für Bau- und Ingenieurssoftware stärkt sein Geschäft mit einer Übernahme in den USA. Für umgerechnet gut 700 Millionen Euro kauft Nemetschek mit Sitz in München die US-Firma GoCanvas, die Software für die Baubranche anbietet. Die Nemetschek-Aktie gehört am Vormittag zu den Gewinnern im MDAX. Auch auf der Baustelle ist die Digitalisierung längst angekommen. Gerade hier lassen sich mit modernere Software Prozesse vereinfachen und so Zeit und Geld sparen. Die Produkte von GoCanvas helfen ...

