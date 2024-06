Nach der unruhigen Entwicklung an den Devisenmärkten am Mittwoch bereiten sich die Anleger auf wichtige Ereignisse vor, die die Volatilität noch verstärken könnten. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag geldpolitische Entscheidungen bekannt geben und auf dem US-Wirtschaftskalender stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...