Trotz der gemischten Signale am Arbeitsmarkt, der bevorstehenden Entwicklerkonferenz eines großen Technologieunternehmens und der Erwartung einer möglichen Zinssenkung durch die Notenbank erzielten die US-Aktienfutures am Donnerstag eine Stabilisierung. Die US-Futures blieben weitestgehend unverändert, mit einem geringen Rückgang beim Dow Jones und einem leichten Anstieg bei den Nasdaq 100 Futures, reflektiert durch den Marktwertanstieg eines bedeutenden Chipherstellers auf 3 Billionen US-Dollar. Der Kalifornische Tech-Gigant, der stark im Bereich der künstlichen Intelligenz engagiert ist, steigert durch seine Exposition in diesem Sektor und der Einführung einer neuen Chipreihe die Hoffnungen in die Industrie. Der Sportbekleidungshersteller mit dem berühmten Lächeln brachte positive Nachrichten mit über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen und einer erhöhten Jahresprognose. Gegenüber stand ein [...]

