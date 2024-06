Weil beim Thema künstliche Intelligenz kein Weg an Microsoft, OpenAI und Nvidia vorbeiführt, wollen die US-Behörden jetzt genauer hinsehen. Eine kartellrechtliche Untersuchung soll kurz bevorstehen. In den USA gibt es Bestrebungen, die Vorreiter beim Thema künstliche Intelligenz stärker unter die Lupe zu nehmen und zu regulieren. Laut einem Bericht der New York Times sind die zuständigen Behörden gerade dabei, entsprechende Schritte einzuleiten.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...