Mit einem aktuellen Kurs von 24,75 € und einem Rückgang von 1,98 % in der vergangenen Woche, sieht sich JinkoSolar am Aktienmarkt mit gemischten Aussichten konfrontiert. Die Aktie konnte das Niveau über der Marke von 25 Euro in den letzten Handelstagen nicht durchgehend halten und verzeichnete einen Kursverlust. Trotz Schwankungen ...

