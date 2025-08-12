|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CHEESECAKE FACTORY INC
|US1630721017
|0,27 USD
|0,2324 EUR
|FTAI AVIATION LTD
|KYG3730V1059
|0,3 USD
|0,2582 EUR
|NATURAL HEALTH TRENDS CORP
|US63888P4063
|0,2 USD
|0,1721 EUR
|NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
|NO0010196140
|0,9 NOK
|0,0757 EUR
|PC CONNECTION INC
|US69318J1007
|0,15 USD
|0,1291 EUR
|RUSH ENTERPRISES INC
|US7818462092
|0,19 USD
|0,1635 EUR
|RUSH ENTERPRISES INC CL B
|US7818463082
|0,19 USD
|0,1635 EUR
