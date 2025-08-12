Anzeige
Mehr »
Dienstag, 12.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Desert Gold: Zahlen untermauern das Potential
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 884888 | ISIN: US1630721017 | Ticker-Symbol: CF2
Tradegate
12.08.25 | 08:00
53,60 Euro
+1,02 % +0,54
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
1-Jahres-Chart
CHEESECAKE FACTORY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHEESECAKE FACTORY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
52,5453,5208:47
52,1253,6808:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHEESECAKE FACTORY
CHEESECAKE FACTORY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHEESECAKE FACTORY INC53,60+1,02 %
FTAI AVIATION LTD138,010,00 %
NATURAL HEALTH TRENDS CORP4,160-2,35 %
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA1,346-3,69 %
PC CONNECTION INC52,000,00 %
RUSH ENTERPRISES INC47,000-0,42 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.