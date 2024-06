Das Vorstandsmitglied der Bank of Japan (BoJ), Toyoaki Nakamura, sagte am Donnerstag, dass es auf der Grundlage der aktuellen Daten angemessen sei, die Politik vorerst beizubehalten, so Reuters. Wichtige Zitate Beobachtet die Reallöhne sehr gnau Warnt Japans Wirtschaft an kritischem Punkt Ungewissheit über Nachhaltigkeit der Lohnsteigerungen bleibt ...

