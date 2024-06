Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB wird aller Voraussicht nach heute die Zinsen senken, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Viele Beobachter würden von einer Zinswende sprechen. Das scheine den Analysten übertrieben zu sein.Eine Quizfrage zum Einstieg: Was sollte eine Notenbank tun, wenn die Inflation sich von ihrer Zielmarke entferne, die Löhne beschleunigt steigen würden und das Wachstum anziehe? Die scheinbar offensichtliche Antwort sei: Die Geldpolitik sollte gestrafft werden. Was tue die Europäische Zentralbank (EZB) stattdessen? Sie senke die Leitzinsen. Sei die EZB also nicht in der Lage, diese einfache Quizfrage richtig zu beantworten? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...