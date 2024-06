© Foto: Tesla Inc.



Für seine neue Megapack-Factory in Shanghai will der Autokonzern Batteriezellen beim Konkurenten BYD einkaufen.Auf dem Markt für Energiespeicherbatteriesysteme zeichnet sich eine spannende Partnerschaft ab: Tesla, der E-Auto-Gigant aus den USA, wird zum Kunden seines größten Konkurenten, des chinesischen Herstellers BYD. Ab dem ersten Quartal 2025 wird FinDream Battery, eine Tochtergesellschaft von BYD, Tesla mit hochmodernen Energiespeicherbatterien beliefern. Die Vereinbarung, die im März dieses Jahres zwischen den beiden Parteien geschlossen wurde, sieht vor, dass FinDream Battery mehr als 20 Prozent der Batterieproduktion für Teslas Megapack-Fabrik in Shanghai liefert. Der Bau der …