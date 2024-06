von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Kunz, letztes Jahr kamen die Touristen zurück in die Schweiz. Davon konnte die Kursaal Bern Gruppe mit einem anteiligen Reingewinn von 1.5 Millionen oder 12,22 Franken pro Aktie profitieren und in die Gewinnzone zurückkehren. Wie geht es weiter? Kevin Kunz: Das Swissôtel Kursaal Bern ist äusserst gut am Markt positioniert: die Gäste schätzen unsere Gastfreundschaft sowie das moderne, qualitative und natürliche ...

