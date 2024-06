The following instruments on XETRA do have their first trading 07.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.06.2024Aktien1 US23306J2006 DBV technologies S.A. ADR2 SE0022060513 Kinnevik AB A3 SE0022060521 Kinnevik AB B4 CA4972522052 Kiplin Metals Inc.5 US86272A3059 Strata Skin Sciences Inc.Anleihen1 US576323AT63 MasTec Inc.2 XS2838495542 OTP Bank Nyrt.3 XS2838924848 Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.4 XS2839004368 Becton, Dickinson & Co.5 BE6352762387 Belfius Bank S.A.6 XS2826591740 Coventry Building Society7 XS2832873355 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide8 XS2838973209 GACI First Investment Co.9 XS2803804314 PostNL N.V.10 XS2805330094 Rothesay Life PLC11 US984121CB79 Xerox Corp.12 XS2831758474 Athora Holding Ltd.13 US115236AG61 Brown & Brown Inc.14 US26441CCF05 Duke Energy Corp.15 US26441CCE30 Duke Energy Corp.16 BE6352705782 Elia Group17 US361448BR38 GATX Corp.18 US65339KDB35 Nextera Energy Capital Holdings Inc.19 US91529YAT38 Unum Group20 XS2829592679 CNH Industrial N.V.21 CH1353257814 Novartis AG22 XS2838999691 Serbien, Republik23 CH1353257822 Novartis AG24 CH1353257806 Novartis AG25 CH1321508355 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.