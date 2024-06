Zürich - Das Immobilienunternehmen Investis trennt sich von seinem Bereich Real Estate Services. Dieses wird an den finnischen Immobiliendienstleister PHM Group verkauft. Der Unternehmenswert belaufe sich auf 240 Millionen Franken, schreibt das vor allem auf Wohnimmobilien im Genferseegebiet spezialisierte Unternehmen am Freitag. Der Vollzug werde in den kommenden Wochen erwartet, durch den Verkauf werde das Eigenkapital deutlich erhöht. Der operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...