Amsterdam / Chiasso - Der Tessiner Online-Reisevermittler Lastminute passt seine Aktionärsstruktur an. Dabei wird das Abkommen mit Hauptaktionär Freesailors teilweise aufgehoben. In der Folge soll sich der Free Float auf rund 55 Prozent erhöhen. Freesailors werde bis zum 30. Juni anteilig Aktien an Anteilseigner übertragen, die künftig direkt an Lastminute beteiligt sein wollen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit wird Freesailors künftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...