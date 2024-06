Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen gesenkt und die Tür für eine weitere Lockerung nicht verschlossen, so die Analysten der Helaba.Zwar gebe es keinen festgelegten Zinspfad, dennoch scheine eine Reduzierung der Zinsen im September möglich zu sein. Die Zinssenkungserwartungen hätten sich mit der EZB-Entscheidung und den Ausführungen von Lagarde aber etwas reduziert, was wohl auch den erhöhten Inflations- und Wachstumsprojektionen geschuldet sein dürfte. Entsprechend seien die Kurse am Rentenmarkt gesunken und die Zinsdifferenz habe sich zugunsten des Euros entwickelt, der gegenüber dem US-Dollar moderate Kursgewinne habe erzielen können. Die Stimmung am Aktienmarkt habe sich etwas getrübt und der DAX habe einen Teil seiner zuvor erzielten Kursgewinne abgeben müssen. ...

