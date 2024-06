06.06.2024 -

Lange Zeit kannte die Inflationsrate nur eine Richtung: nach unten. Doch die jüngsten Zahlen für Deutschland und die Euro-Zone zeigen ganz klar eine wieder steigende Inflation an. Ist das nur eine sehr kurzfristige Entwicklung oder kehrt sich der Inflationstrend doch wieder komplett um? Diese und weitere Fragen klärt Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management, in seinem aktuellen Markt-Update.

Klicken Sie hier, um sich das Video zum Markt-Update anzusehen.