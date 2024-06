Die Photovoltaik-Anlage ist nach Angaben des Unternehmens die größte ihrer Art in Oberösterreich. Die Bauzeit betrug acht Monate und der Solarstrom wird zu 100 Prozent für den Eigenverbrauch genutzt. Nach acht Monaten Bauzeit ist kürzlich im Oberösterreich eine Photovoltaik-Parkplatz-Anlage mit 1,23 Megawatt Gesamtleistung in Betrieb gegangen. CCE Österreich hat sie realisiert und es soll sich um die bis dato größte Photovoltaik-Anlage dieser Art in Oberösterreich handeln, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die 2887 Solarmodule mit 425 Watt von JA Solar überdachen dabei rund 420 Parkplätze ...

