Boston (www.anleihencheck.de) - Christine Lagarde betonte, die Entscheidung zur Senkung der Zinsen beruhe auf dem insgesamt gestiegenen Vertrauen in die Inflationsprognosen, so Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analyst, MFS Investment Management.Nach einigen Jahren schlechter Projektionen hätten sich Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der Projektionen verbessert. Angesichts der wenig treffenden Inflationsvorhersagen seitens der Zentralbanken (und zugegebenermaßen aller Akteure) in den letzten Jahren könnte diese Aussage etwas überraschen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...