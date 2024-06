Bis Ende nächsten Jahres soll der Solarpark in Betrieb gehen. Dafür wird Maxsolar auch noch ein Umspannwerk in Holheim errichten. In der Gemeinde Amerdingen fiel in dieser Woche der offizielle Startschuss für den Bau eines Photovoltaik-Kraftwerks mit 76 Megawatt. Entwickelt hat den Solarpark im schwäbischen Landkreis Donau-Ries I. D. Prinzessin [sic!] Camilla zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die auch die Flächeneigentümerin ist. Den Bau übernimmt das bayerische EPC-Unternehmen Maxsolar. Beim Spatenstich auch dabei war der erste Bürgermeister des Ortes, Xaver Berchtenbreiter. Bis Ende 2025 will ...

