St. Gallen - Das St.Galler Fintech-Unternehmen Kaspar& hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen Franken abgeschlossen und geht eine strategische Partnerschaft mit Avaloq, einem Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie in Zürich, ein. Im Rahmen der Partnerschaft hat Avaloq eine Minderheitsbeteiligung an Kaspar& erworben und will die Investment-App des Unternehmens in die Avaloq Core Platform integrieren. Damit können Banken, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...