Im oberösterreichischen Bad Schallerbach ist seit kurzem ein Parkplatz mit der größten PV-Anlage des Bundeslandes überdacht. Der Strom dient auch zur Versorgung von lokalen Ladestationen. Projektentwickler CCE hat in Oberösterreich die größte Photovoltaikanlage auf einem Carport in dem Bundesland gebaut. Wie das Unternehmen mitteilte, nahm die Realisierung acht Monate in Anspruch. Mitte Mai sei die Anlage in Betrieb gegangen. Seitdem überdachen 2.887 Photovoltaik-Module rund 420 Parkplätze der Eurotherme ...

