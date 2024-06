Boeing hat mit seiner neuartigen Starliner-Raumkapsel einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem es diese sicher an die Internationale Raumstation (ISS) ankoppeln konnte. Die Ankunft des Raumschiffs bildet einen entscheidenden Test für die Flugtüchtigkeit der Kapsel und steigert ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Trotz des Ausfalls einiger Steuerdüsen, unter anderem durch ein Heliumleck im Antriebssystem, konnte die Mission ohne weitere Beeinträchtigungen erfolgreich durchgeführt werden. Die Kapsel, liebevoll "Calypso" genannt, erreichte autonom die ISS, während beide Objekte mit ungefähr 28.000 km/h die Erde umkreisten. An Bord befanden sich zwei erfahrene Astronauten, die bereits kombiniert 500 Tage im All verbracht haben. Ihre Ankunft wurde durch freudige Begrüßungen und Umarmungen durch die sieben [...]

