Diese zehn zyklischen Aktien sind jetzt laut der Ratingagentur Morningstar viel zu billig. Sollten Anleger jetzt zuschlagen und die günstigen Kurse nutzen? Besonders ein Titel könnte jetzt interessant sein. Zyklische Aktien erleben an der Börse immer wieder Phasen, in denen sie über Gebühr abgestraft werden, häufig wegen unsicherer Aussichten und Sorgen um die allgemeine Wirtschaftslage. Ganz aktuell ist das auch der Fall mit der Angst um eine abkühlende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de