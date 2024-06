EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hauptversammlung von PWO stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



07.06.2024 / 14:15 CET/CEST

Pressemitteilung Hauptversammlung von PWO stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu Carlo Lazzarini (CEO): "Nach einem erfolgreichen Jahr 2023 werden wir die Stärkung der PWO-Gruppe und den Ausbau ihrer globalen Marktposition 2024 weiter entschlossen vorantreiben." Anhebung der Dividende je Aktie von 1,65 EUR auf 1,75 EUR für das Geschäftsjahr 2023

Bestätigung der Jahresprognose für 2024 Oberkirch, 6. Juni 2024- Die PWO AG hat gestern ihre Hauptversammlung 2024 abgehalten; vertreten waren rund 65 Prozent des Grundkapitals. CEO Carlo Lazzarini berichtet den Aktionärinnen und Aktionären in seiner Rede, wie PWO - ausgehend vom Jahr der Rekorde 2022 - erneut mit einer herausragenden Performance im Jahr 2023 Grenzen verschoben, Spielräume vergrößert und zusätzliche Perspektiven für die weitere Entwicklung der Gruppe eröffnet hat. Bei allen wesentlichen Steuerungsgrößen wurden die Ziele des Jahres 2023 erreicht. Die Erwartungen für das EBIT vor Währungseffekten und das Lifetime-Volumen des Neugeschäfts konnten im Jahresverlauf sogar zweimal angehoben werden. An dieser starken Entwicklung sollen die Aktionärinnen und Aktionäre mit einer steigenden Dividende partizipieren. Einen Schwerpunkt des Berichts des Vorstands bildete die strategische Weiterentwicklung der PWO-Gruppe. Mit der Grundsteinlegung für einen neuen Entwicklungs- und Produktionsstandort in Serbien vor wenigen Tagen folgen wir unseren Kunden in eines der dynamischsten Länder der europäischen Mobilitätsindustrie und erschließen uns über den fortgesetzten Ausbau der bestehenden tschechischen Standorte hinaus zusätzliche Wachstumspotenziale. Die Dekarbonisierung unseres Geschäfts setzen wir mit Nachdruck um. Bei der Reduzierung der Treibhausgase im Scope 1&2 sind wir schneller unterwegs als es der 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaschutzabkommens vorsieht. Unseren Mitarbeitenden eröffnen wir viele Wege, ihre persönlichen beruflichen Perspektiven bei der PWO-Gruppe zu realisieren. Deshalb ist es gelungen, auf allen Ebenen und in allen Bereichen der Gruppe starke Persönlichkeiten zu etablieren. So ist es möglich, die PWO-Gruppe mit einem schlanken Zweiervorstand zu führen und gleichzeitig einen ambitionierten globalen Wachstumskurs umzusetzen. Basis unseres Erfolgs ist unverändert unser vollständig verbrennerunabhängiges Geschäftsmodell und unsere hohe Innovationskraft, mit der wir unsere Kunden beim Hochlauf der grünen Mobilität der Zukunft unterstützen. Die Tagesordnung der Hauptversammlung 2024 umfasste die Vorlage der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Beschlüsse über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der Verwaltung und über die Wahl des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts. Ferner war der Beschluss über die Billigung des Vergütungsberichts und des aktualisierten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder zu fassen. Zudem wurden verschiedene Satzungsänderungen beschlossen. Alle Beschlussvorlagen der Verwaltung wurden von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit angenommen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Website von PWO unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/hauptversammlung/ zur Verfügung gestellt. PWO AG Der Vorstand Kontakt:

Charlotte Frenzel

Investor Relations & Corporate Communications



T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 2.000 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



