EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

PWO-Gruppe meistert schwierige Rahmenbedingungen im ersten Quartal 2025



15.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PWO-Gruppe meistert schwierige Rahmenbedingungen im ersten Quartal 2025 Carlo Lazzarini (CEO): "Konsequent und fokussiert haben wir unseren strategischen Marktausbau im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 weiter vorangetrieben. In den vergangenen Jahren stärkten wir die Resilienz der PWO-Gruppe deutlich. Das zahlt sich jetzt aus." Hohes Neugeschäft

Investitionen in den Ausbau der Gruppe

Eröffnung des neuen Standorts in Serbien im Q2 2025 geplant Oberkirch, 15. Mai 2025 - Die Entwicklung der PWO-Gruppe im Auftaktquartal 2025 spiegelt im Wesentlichen die derzeitige Marktschwäche wider, die sich schon zu Beginn dieses Jahres abzeichnete und daher bereits Teil unserer Prognose ist. Die Beeinträchtigung des Welthandels durch die Zollpolitik der neuen US-Regierung hat unser Geschäft hingegen bislang nicht wesentlich belastet. Im ersten Quartal 2025 wurden in der PWO-Gruppe die folgenden Kennzahlen erreicht: Umsatzerlöse: 137,0 Mio. EUR (i. Vj. 146,8 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 5,5 Mio. EUR (i. Vj. 7,4 Mio. EUR)

EBIT inklusive Währungseffekten: 5,0 Mio. EUR (i. Vj. 7,3 Mio. EUR)

Periodenergebnis: 1,7 Mio. EUR (i. Vj. 3,3 Mio. EUR)

Investitionen: 6,5 Mio. EUR (i. Vj. 3,8 Mio. EUR)

Free Cashflow: -10,5 Mio. EUR (i. Vj. 17,3 Mio. EUR)

EK-Quote: 37,2 Prozent (31.12.2024: 37,5 Prozent)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 195 Mio. EUR (i. Vj. rund 200 Mio. EUR) Für unsere weitere Entwicklung ist vor allem von Bedeutung, dass wir schon seit vielen Jahren den "local-for-local"-Ansatz verfolgen, also an unseren Standorten in den lokalen Märkten einkaufen, fertigen und von dort aus die lokalen Märkte beliefern. Die meisten unserer Standorte sind daher von den Zollerhöhungen der neuen US-Administration nicht oder kaum direkt betroffen. Wir sind darüber hinaus zuversichtlich, dass wir auch den möglichen indirekten Auswirkungen durch die Branchen- und Weltkonjunktur angemessen begegnen können. In der PWO-Gruppe arbeiten alle mit großer Energie daran, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten, die auch unsere Zukunft ist. Einen wesentlichen Beitrag dazu wird das hohe Neugeschäft leisten, das wir in den letzten Jahren akquirierten und das unsere künftige Auslastung mit absichern wird. Diesen Erfolgskurs haben wir in der Berichtsperiode fortgesetzt. Besonders freuen wir uns darüber, dass wir weiterhin erfolgreich unser Kundenportfolio erweitern und jüngst erneut einen Neukunden gewinnen konnten. Auch unsere aktuelle Vertriebspipeline ist gut gefüllt. An der Prognose aus dem Geschäftsbericht 2024 halten wir fest. Eine belastbare Aktualisierung ist derzeit angesichts der sich fast täglich ändernden Rahmenbedingungen noch nicht möglich. Zwar schätzen wir unsere Planung für die Umsatzerlöse und das EBIT vor Währungseffekten aus heutiger Sicht als anspruchsvoll ein, sind jedoch zuversichtlich, eventuell fehlende Ergebnisbeiträge aus einem möglichen Unterschreiten der Umsatzerwartung durch geeignete Steuerungsmaßnahmen kompensieren zu können.



Die Mitteilung zum ersten Quartal 2025 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/investoren-presse/news-publikationen/berichte/ veröffentlicht. PWO AG

Der Vorstand

Kontakt:

Charlotte Frenzel

Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com PWO AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 2.000 Produktlösungen | 3.500 Mitarbeitende | 10 Standorte | Über 100 Jahre Erfahrung Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.



Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Systeme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com