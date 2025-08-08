EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

PWO-Gruppe setzt erfreuliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 fort



08.08.2025 / 09:00 CET/CEST

PWO-Gruppe setzt erfreuliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2025 fort Carlo Lazzarini (CEO): "Unsere innovativen Lösungen im Grenzbereich des technologisch Machbaren definieren klare Wettbewerbsvorteile. Auch mit eigenen Entwicklungen für wichtige neue Anwendungen, unabhängig von konkret vorliegenden Kundenaufträgen, machen wir mittlerweile in besonderer Weise auf uns aufmerksam. Unseren Erfolgskurs wollen wir konsequent weiter fortsetzen." Hohes Neugeschäft

Strategische Expansion geht zügig voran

Entwicklung steht auf dem soliden Fundament robuster Bilanzkennzahlen

Bestätigung der Prognose für das EBIT vor Währungseffekten und weiterer finanzieller Kennzahlen Oberkirch, 8. August 2025 - Die PWO-Gruppe setzte im ersten Halbjahr 2025 trotz herausfordernder geopolitischer Rahmenbedingungen ihre erfreuliche Entwicklung fort - mit unverändert zufriedenstellenden finanziellen Kennzahlen und einem erneut starken Neugeschäft. Im ersten Halbjahr 2025 erreichte die PWO-Gruppe die folgenden Kennzahlen: Umsatzerlöse: 273,4 Mio. EUR (i. Vj. 288,6 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 13,3 Mio. EUR (i. Vj. 15,5 Mio. EUR)

EBIT inklusive Währungseffekten: 12,6 Mio. EUR (i. Vj. 15,3 Mio. EUR)

Konzernergebnis: 5,4 Mio. EUR (i. Vj. 6,7 Mio. EUR)

Investitionen: 17,0 Mio. EUR (i. Vj. 10,6 Mio. EUR)

Free Cashflow: 0,8 Mio. EUR (i. Vj. 25,7 Mio. EUR)

EK-Quote: 36,5 Prozent (31.12.2024: 37,5 Prozent)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 445 Mio. EUR (i. Vj. rund 410 Mio. EUR) Die Automobilkonjunktur bleibt angespannt. Umso mehr zahlt es sich aus, dass wir in den vergangenen Jahren unser Kundenportfolio systematisch aufgefächert und unser Produktportfolio kontinuierlich ausgebaut haben. Herauszuheben ist deshalb das nach wie vor hohe Neugeschäft auch in den ersten 6 Monaten 2025. Damit sichern wir die künftige Entwicklung der PWO-Gruppe weiter ab. Wir gehen davon aus, dass die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025 teilweise von Vorzieheffekten aufgrund erwarteter künftiger Zollerhöhungen profitierten, die in der zweiten Jahreshälfte auslaufen dürften. Hinzu kommt eine für uns ungünstige Entwicklung des US-Dollars. Daher rechnen wir für das Geschäftsjahr 2025 inzwischen mit Umsatzerlösen in der Spanne von 500 - 510 Mio. EUR (bisherige Prognose: rund 530 Mio. EUR; i. Vj. 555,1 Mio. EUR). Knapp zwei Drittel dieses Rückgangs resultieren aus der Marktschwäche, gut ein Drittel aus Wechselkurseffekten. Weiterhin sind wir davon überzeugt, die fehlenden Ergebnisbeiträge aus dem marktbedingten Rückgang durch geeignete Steuerungsmaßnahmen kompensieren zu können. Daher bestätigen wir die Prognose für diese und alle weiteren finanziellen Steuerungsgrößen für das Geschäftsjahr 2025: Das EBIT vor Währungseffekten erwarten wir in der Spanne von 23 - 28 Mio. EUR (i. Vj. 30,0 Mio. EUR). Um die Marktposition der PWO-Gruppe weiter auszubauen, wollen wir rund 40 Mio. EUR (i. Vj. 46,2 Mio. EUR) investieren. Der Free Cashflow wird positiv im unteren einstelligen Mio.-EUR-Bereich (i. Vj. 33,3 Mio. EUR) erwartet. Unverändert arbeiten wir konsequent daran, unsere Mittelbindung im Umlaufvermögen kontinuierlich zu reduzieren. Nachdem der Free Cashflow im ersten Quartal 2025 noch -10,5 Mio. EUR betragen hatte, konnten wir im Halbjahreszeitraum insgesamt bereits einen leicht positiven Wert erzielen. Bei der Eigenkapitalquote rechnen wir mit einer Seitwärtsentwicklung (31.12.2024: 37,5 Prozent), der Nettoverschuldungsgrad soll unter 2,5 Jahren (31.12.2024: 1,6 Jahre) liegen. Im Neugeschäft wollen wir ein Lifetime-Volumen in der Spanne von 550 - 600 Mio. EUR (i. Vj. rund 630 Mio. EUR) erreichen. Der Halbjahresfinanzbericht 2025 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/ veröffentlicht. PWO AG Der Vorstand

Kontakt:

Charlotte Frenzel

Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com

PWO AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

pwo-group.com PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions 100+ Millionen Komponenten im Jahr | 3.300 Mitarbeitende | 10 Standorte | Über 100 Jahre Erfahrung Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Systeme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen. So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.



