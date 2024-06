In Österreich sollen PV-Produkte, die in der EU gefertigt werden, einen Bonus von bis zu 20 Prozent erhalten. Das kündigte die Regierung in Wien an. Österreich hat die Einführung eines Bonus für Solarprodukte angekündigt, deren Herstellung zumindest teilweise in der EU stattfindet. Eine entsprechende Ankündigung machten am Freitag laut österreichischer Medien die Regierungsvertreter Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin ...

