Die Aktie des US-amerikanischen Chipherstellers Nvidia ist erneut in den Fokus der Anleger gerückt und treibt die Börsenindizes an. Das Unternehmen, das kürzlich eine Aktienteilung angekündigt hat, verzeichnet außergewöhnliche Handelsvolumina. Die Begeisterung rund um die Anwendungen von künstlicher Intelligenz (KI) hat zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach spezialisierten Nvidia-Chips geführt. Besonders seit der Veröffentlichung von OpenAI's ChatGPT Ende 2022 ist das Interesse der Investoren erheblich gestiegen. Die Nvidia-Aktie hat allein in diesem Jahr um über 140 % zugelegt und im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 200 % erreicht, was bedeutend über den zuwächsen des Nasdaq-Indexes steht. Eine Analyse von Zacks Equity Research hebt zudem die starke Performance von Nvidia in der Semiconductor-General-Industrie [...]

