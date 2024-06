Die Regierung in Wien hat sich auf die Einführung eines Resilienzbonus verständigt, allerdings braucht sie dafür noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. Dann sollen für Photovoltaik-Anlagen, in denen Komponenten aus Europa verbaut sind, bis zu 20 Prozent mehr Förderung erhalten. Die österreichische Regierung hat am Donnerstag die Einführung eines Bonus "Made in Europe" beschlossen. "Die Regierungsbeschluss stärkt den Wirtschaftsstandort, schafft Arbeitsplätze und unterstützt die Energiewende", heißt es dazu in einer Stellungnahme von Vizekanzler Werner Kogler, Klimaschutzministerin Leonore ...

Den vollständigen Artikel lesen ...