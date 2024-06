Hamburg (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet, hat die EZB ihre Leitzinssätze um jeweils 25 Basispunkte auf 3,75% (Einlagefazilität) und 4,25% (Hauptrefinanzierungssatz) gesenkt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Ein anderes Vorgehen wäre ein Kommunikationsdesaster gewesen, da diese Senkung in den letzten Wochen ungewöhnlich deutlich angekündigt worden sei. Für Christine Lagarde sei es nach dem Beschluss jedoch keine angenehme Pressekonferenz gewesen. Sie sei eher in der Defensive gewesen, da die jüngsten Daten zu Inflation, Löhnen und Wachstum allesamt gestiegen seien, anstatt zu sinken, wie es bei einer Zinssenkung zu erwarten gewesen wäre. Sie rechne in dieser Hinsicht mit "Unebenheiten auf dem Weg". Die Projektionen des EZB-Stabs für die weitere Entwicklung von Inflation und Wachstum seien nach oben korrigiert worden. Erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 werde das Inflationsziel erreicht, so Lagarde. Insgesamt sei eine Zinssenkung bei der nächsten EZB-Sitzung im Juli nicht sehr plausibel und eine Senkung im September werde von niedrigeren Inflations- und Lohndaten abhängen. ...

