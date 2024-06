Die Kirchheimer Ecostor plant in Deutschland ihren vierten Großspeicher. Die neue Batterie in Schuby soll Überschüsse aus der schleswig-holsteinischen Wind- und Solarstromproduktion aufnehmen. Der Speicherentwickler Ecostor plant in Schuby in Schleswig-Holstein einen weiteren Großspeicher zur Aufnahme von überschüssigem Wind- und Solarstrom. Wie das Unternehmen aus Kirchheim bei München mitteilte, entsteht die Batterie mit einer Leistung 103 MW in unmittelbarer Nähe eines gleich großen Projektes ...

