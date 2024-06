© Foto: Melissa Erichsen - dpa



Verschiedene Zentralbanken haben zuletzt Zinssenkungen vorgenommen. Sie kommen mehreren Branchen und Unternehmen zugute.Es deutete sich bereits in den vergangenen Monaten an, und nun ist es passiert: Die Europäische Zentralbank hat nach ihren rasanten Anhebungen seit 2022 am Donnerstag erstmals die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent gesenkt. Umstritten ist jedoch, ob der Zeitpunkt nicht zu früh gewählt wurde, denn das Inflationsziel von zwei Prozent ist derzeit mit 2,6 Prozent noch nicht erreicht und jüngste Rohstoffkursentwicklungen deuten möglicherweise auf eine erneut anziehende Preissteigerung hin. Doch der Druck seitens der Wirtschaft steigt. Vor allem die Bau- und …