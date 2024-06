Kopenhagen - Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen ist am Freitagabend in einen Vorfall verwickelt worden. Das teilte Kopenhagens Polizei auf der Plattform X mit. Demnach ist eine Person festgenommen worden.Frederiksens Parteifreund, Umweltminister Magnus Heunicke, schrieb auf X, die Regierungschefin sei im Altstadtbereich Kultorvet angegriffen und geschlagen worden. Frederiksen sei schockiert über den Angriff, schrieb er. "Ich muss sagen, dass es uns alle erschüttert, die ihr nahestehen", so Heunicke. Der Angriff sei inakzeptabel. "Zeigen wir, dass Dänemark viel besser ist."