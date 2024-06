Intel, einst ein Vorzeigeunternehmen in der Halbleiterproduktion, kämpft derzeit mit großen Herausforderungen und Rückständen gegenüber Konkurrenten wie NVIDIA, AMD und TSM. Eine starre Geschäftsstrategie und jahrelange Unterinvestitionen in Wachstumsbereiche haben zu einem Börsenwertverlust von 36% in diesem Jahr geführt, wodurch die Aktie zum schlechtesten Tech-Wert im S&P 500 abrutschte. Besonders schwer wiegt der verpasste Einstieg in den mobilen Chipmarkt mit einem heutigen Volumen von 23,7 Milliarden USD, der inzwischen von TSM dominiert wird. Dennoch bleibt Intel führend in der CPU-Produktion mit einem Anteil von 50% am Unternehmensumsatz. Analysten prognostizieren, dank innovativer, KI-gestützter PCs, für das Segment in den Jahren 2024 und 2025 ein Umsatzwachstum von 11% bzw. 21%. Ein Hoffnungsschimmer für Intel ist auch [...]

