Intel Aktie 2025: CEO-Wechsel & Massenentlassungen - Comeback-Chance oder weiterer Abstieg?

Wenn man die Geschichte des modernen Computings erzählen will, führt kein Weg an Intel vorbei. Das 1968 gegründete Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley hat die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte maßgeblich geprägt - und nicht selten auch angeführt. Als Pionier der Mikroprozessor-Technologie lieferte Intel die "Gehirne" unzähliger PCs, Laptops und Server weltweit. Namen wie "Pentium" oder "Core i7" wurden für viele zum Inbegriff von Leistung und Innovation. Diese sind auch heute noch in vielen Geräten verbaut, wie wir aus den privaten Anwendungen wissen.

Intel steht heute an einem spannenden Wendepunkt seiner Geschichte - zwischen bewährtem Erbe und mutigem Aufbruch. Und wenn die Vergangenheit eines gezeigt hat, dann das: Wer einmal den Takt der Innovation vorgab, hat das Potenzial, es wieder zu tun. Die aktuellen Quartalszahlen und der Ausblick des neuen CEO verbunden mit weiterem Personalabbau lassen zumindest die Hoffnung auf einen Turnaround weiter zu.

Wir betrachten im zweiten Teil des Videos das Chartbild der Intel-Aktie wieder mit dem Freestoxx-Tool für entsprechende Trading-Signale.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

