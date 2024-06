Walt Disney (NYSE:DIS) trotzt wirtschaftlichen Schwankungen und behält laut Bernstein SocGen Group auch nach dem zweiten Quartalsergebnis eine "Outperform"-Bewertung bei, mit einem konstanten Kursziel von $120. Trotz eines ersten profitablen Quartals in ihrem Direktkunden-Geschäft sorgte eine schwächere Prognose für die Parks-Sparte für Bedenken bei den Investoren, welche 70% zum Betriebseinkommen des Unternehmens im Jahr 2023 beisteuerte. Dennoch suggeriert der aktuelle Marktwert von $185,28 Milliarden bei einer Preis-Ertrags-Rate (P/E) von 110,14 ein Premium-Bewertungsszenario, was auf das Vertrauen der Anleger in die langfristigen Aussichten deuten könnte, insbesondere da eine Anpassung des P/E-Verhältnisses auf 43,08 im letzten Zwölf-Monats-Zeitraum bis zum zweiten Quartal 2024 erwartet wird.

90 Jahre Donald Duck: Globale Feierlichkeiten

Währenddessen startet Disney [...]

Hier weiterlesen