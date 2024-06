DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wachstumsstarke Small Caps, die Anleger 2024 auf dem Radar haben sollten: Lyft, De.mem, Storytel

Frankfurt (pta/09.06.2024/08:30) - Der Start ins neue Jahr verlief für die meisten Unternehmen erfolgreich. Laut dem Finanzdatenanbieter "LSEG I/B/E/S" gelang es in den USA fast 78 Prozent der S&P-500-Unternehmen im ersten Quartal 2024 die Gewinnschätzungen der Analysten zu übertreffen. Ein ähnliches Bild in Europa: Hier lagen 61,2 Prozent der im STOXX 600 Europe Index vertretenen Unternehmen über den Gewinnerwartungen. Schlagzeilen machten im Rahmen der Berichtssaison vor allem bekannte Weltkonzerne, wie etwa die Technologieriesen Microsoft oder Nvidia. Dabei haben auch zahlreiche kleinere Unternehmen über eine dynamische Geschäftsentwicklung berichtet. Dazu zählen zum Beispiel der US-Fahrdienstvermittler Lyft, der australische Anbieter von innovativen Wasseraufbereitungsanlagen De.mem und der skandinavische Hörbuch-Streaming-Dienst Storytel.

Lyft: 188 Millionen Fahrten in den ersten drei Monaten

Als direkter Wettbewerber von Uber tritt Lyft bislang nur in Nordamerika auf und hat dort nach Angaben von Bloomberg einen Marktanteil von 24 Prozent. Im ersten Quartal verzeichnete der Fahrdienst-Vermittler einen Anstieg der gebuchten Fahrten um 23 Prozent auf 188 Millionen Touren. Der Umsatz legte um 28 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar zu. "Lyft hat einen guten Start ins Jahr 2024 hingelegt. Wir sind gut in der Umsetzung und bringen dringend benötigte Innovationen auf den Markt. Deshalb entscheiden sich Fahrer und Fahrgäste immer häufiger für Lyft", kommentierte CEO David Risher die Quartalszahlen. Für Morningstar zählt die Aktie zu einer der besten Small Caps in den USA. Senior Analyst Ali Mogharabi geht davon aus, dass Lyft seine Position als Nummer zwei auf dem US-Markt für Fahrdienste verteidigen wird. Mit dem Sprung in die Profitabilität rechnet er im Jahr 2025. Den fairen Wert für die Aktie gibt Morningstar mit 25 US-Dollar an. Aktuell steht der Titel bei knapp 15,60 US-Dollar.

De.mem: Seit 20 Quartalen auf Wachstumskurs

Nach einem Rekordjahr 2023 setzte De.mem seinen Wachstumskurs im ersten Quartal 2024 fort. In der Januar-März-Periode kletterten die Einnahmen der Gesellschaft um 14 Prozent auf 6,6 Millionen Australische Dollar (AUD). Damit erzielte der australische Anbieter von innovativen membranbasierten Wasseraufbereitungsanlagen bereits das 20. Quartal in Folge höhere Einnahmen als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Bei mehr als 90 Prozent der Einnahmen handelt es sich um wiederkehrende Einnahmen. Für CEO Andreas Kroell ist das ein wichtiger Punkt: "Eine hohe Quote wiederkehrender Einnahmen macht das Geschäft nicht nur kalkulierbarer und unabhängiger von Konjunkturschwankungen, sondern ermöglicht auch attraktive Margen." Wasser und Abwasseraufbereitung gilt als chancenreicher Zukunftsmarkt. Vor allem Membran-Anwendungen könnten in den kommenden Jahren auf eine hohe Nachfrage stoßen, nicht zuletzt aus regulatorischen Gründen, da immer mehr Unternehmen zur Wiederverwendung von Abwasser verpflichtet werden. Zudem ist De.mem vor Kurzem in den nordamerikanischen Markt für Haushaltswasserfiltrationsprodukte eingestiegen. In den ersten beiden Jahren erwartet die Gesellschaft daraus ein Einnahmenvolumen von mehr als einer Million AUD. Entsprechende Markteintritte in Europa und Asien sind geplant. CEO Andreas Kroell ist überzeugt, dass sich das Wachstum des Unternehmens fortsetzen wird: "Mit einer starken Basis wiederkehrender Einnahmen und einem bestehenden Auftragsbestand für Projekte und Anlagen freuen wir uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit der Aussicht auf ein Rekordjahr 2024."

Storytel: Analystenerwartungen übertroffen

Storytel ist ein schwedischer Online-Hörbuch-Streaming-Abonnementdienst mit rund 2,1 Millionen Abonnenten und einer führenden Position in den nordischen Ländern sowie einer wachsenden globalen Präsenz. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine eigene Verlagsabteilung, die sowohl intern als auch extern Inhalte bereitstellt. Mit den Zahlen im ersten Quartal übertraf die Gesellschaft die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 892 Millionen Schwedische Kronen (SEK) zu. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 240 Prozent auf 104 Millionen SEK und lag damit um 80 Prozent über der Konsensschätzung. Nach Bekanntgabe der Zahlen hat die Research-Gesellschaft Kepler Cheuvreux ihr Anlageurteil "Kaufen" für die Aktie bekräftigt. Storytel sei ein Pionier auf dem Markt für digitale Hörbücher, heißt es in einer Studie vom 8. Mai 2024. Von einer marktführenden Position in den nordischen Ländern aus expandiere das Unternehmen international.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Der ETF strebt die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit an. Zu den Top-Positionen gehören aktuell MicroStrategy, EMCOR und Pure Storage.

