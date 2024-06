Bern - Klares Verdikt: Die während der Covid-19-Pandemie lancierte Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit (Stopp-Impfpflicht-Initiative)» fällt an der Urne in Bausch und Bogen durch. Gemäss einer ersten Hochrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG sagten 75 Prozent der Stimmberechtigten Nein zum Volksbegehren. Die Initiative forderte, dass für Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit die Zustimmung der betroffenen ...

