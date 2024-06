Der Goldpreis bleibt am Freitag im frühen asiatischen Handel um $2.295 in der Defensive. - Die US-Wirtschaft hat im Mai 272K neue Arbeitsplätze geschaffen, was über den Erwartungen von 185K neuen Arbeitsplätzen liegt - Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldkäufe im Mai nach 18 Monaten pausiert. - Der Goldpreis (XAU/USD) begrenzt seine Verluste ...

