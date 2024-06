Noch vor wenigen Tagen stand die Aktie der Commerzbank vor einer Richtungsentscheidung. Dann sackte der Kurs mehrere Tage in Folge vor der EZB-Sitzung am Donnerstag ab. Ende letzter Woche setzte aber eine Erholung ein, die sich in der laufenden Woche fortsetzen könnte.Die EZB-Sitzung vergangenen Donnerstag warf lange ihre Schatten voraus. Bereits im März wurde eine Zinssenkung für Juni ins Spiel gebracht, was sich im April konkretisierte. Für die Märkte war die erfolgte Leitzinssenkung um 25 Basispunkte ...

