Zürich - Die Schweizer Börse startet am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche. Während die Berichtssaison zum ersten Quartal vorüber ist, bleiben die Notenbanken ein Dauerthema. Nachdem die EZB vergangene Woche mit ihrer ersten Zinssenkung seit 2019 die Zinswende eingeläutet hat, richten sich in dieser Woche die Blicke zunächst auf das Fed und dann auf die Bank of Japan, bevor dann kommende Woche die SNB mit ihrer aktuellen Lagebeurteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...