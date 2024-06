Mögliche Steuern auf hochpreisige Verbrennermodelle durch die Regierung Chinas drücken aktuell bei den deutschen Automobil-Herstellern auf die Stimmung. Hinzu kommt eine zurückhaltende Kaufbreitschaft bei der chinesischen Bevölkerung im Segment für Luxusautos.Die Dynamik des Aufschwungs und der Optimismus der Verbraucher sind "in China noch nicht zurückgekehrt", sagte Mercedes-CEO Ola Källenius per Videoübertragung vor wenigen Tagen auf einer Branchenkonferenz in Bochum. Heißt: Die Marktsituation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...