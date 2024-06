Zürich - An der Schweizer Börse geben die Kurse am Montag überwiegend nach. Die Marktteilnehmer liessen es zum Wochenstart eher vorsichtig angehen, sagt ein Händler. «Die anstehenden Grossereignisse in Form der US-Notenbanksitzung am Mittwoch und der Zinsentscheidung der Bank of Japan lassen keine Eile bei den Investmententscheidungen entstehen.» Die Europawahl vom Sonntag sorgte derweil kurzzeitig für ein Schreckmomentum. «Insgesamt stellen potentielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...