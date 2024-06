Glattbrugg - Per 10. Juni 2024 übernimmt Peter Knapp die Position des Chief Revenue Officers beim Trust Service Provider SwissSign AG. Er nimmt in seiner Rolle Einsitz in das Management Board der SwissSign und verantwortet den Bereich «Sales» für das gesamte SwissSign-Angebot, welches Zertifikats-, Signatur- und Identitätslösungen umfasst. Im Verlaufe seiner Karriere hat Peter Knapp weitreichende Kenntnisse in verschiedenen Industrien und Funktionen ...

