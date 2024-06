USD/CAD schwankt in einem engen Band und wird von einer Kombination divergierender Kräfte beeinflusst - Händler reduzierten ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im September nach dem positiven US NFP, was dem USD Auftrieb verlieh - Ein Anstieg der Rohölpreise stützt den Loonie und hält weitere Kursgewinne des Paares in Grenzen - Das Paar USD/CAD ...

