Der Volkswagen-Konzern hat mit seiner Lade- und Energiemarke Elli den Einstieg in ein neues Geschäftsfeld angekündigt. Elli wird große industrielle Batteriespeicherprojekte entwickeln. Erste Vorhaben mit 350 Megawatt und 700 Megawattstunden sind bereits in der Pipeline. von pv magazine ESS News Da der Bedarf für Batteriespeichersysteme in Europa in den kommenden Jahren rasant ansteigen dürfte, diversifiziert der Volkswagen-Konzern sein Geschäft, um sich einen Anteil an dem aufstrebenden Markt zu sichern. Europas größter Automobilhersteller kündigte seinen Einstieg in den Bereich der gewerblichen ...

