Eine aktuelle Studie bescheinigt kleinen und mittelständischen Unternehmen ein hohes Interesse an digitalisierten Geschäftsprozessen. Lediglich einen Bereich scheinen sie zu vernachlässigen.Für eine Studie befragte der Hersteller von Unternehmenssoftware Sage deutsche KMUs zum Thema Digitalisierung. Dabei gaben 85 Prozent an, dass digitale Technologien für den Erfolg ihres Unternehmens wichtig sind, 89 Prozent sehen sie sogar als entscheidend für das Unternehmenswachstum an. Vorteile sehen sie vor allem in Zeitersparnis und höherer Effizienz durch Digitalisierung. Jeweils mehr als ...

