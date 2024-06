Als Tesla seine Gigafactory in Grünheide eröffnete, hatte der Konzern dort noch große Pläne. Perspektivisch sollten jährlich eine Million Fahrzeuge dort vom Band rollen und dabei helfen, den Konzern eines Tages zum größten Autobauer weltweit avancieren zu lassen. Davon ist man bisher allerdings noch weit entfernt und schon mit einer deutlich geringeren Produktion finden sich aktuell kaum bereitwillige Abnehmer für das vor Ort gefertigte Model Y.Gerade in Deutschland nimmt das Interesse an der E-Mobilität momentan rapide ab. Laut Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...