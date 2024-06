Mit insgesamt 103 MW Leistung sind die neuen Solarkraftwerke das größte PV-Portfolio, das der Projektentwickler Greentech bisher umgesetzt hat. Drei neue Photovoltaik-Solarparks in Schleswig-Holstein: Am vergangenen Donnerstag haben Stakeholder:innen und Politiker:innen die drei Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 103 MW symbolisch in Betrieb genommen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Nienbüttel (21,5 MW), Agethorst (70,9 MW) und Kohlenbek (10,3 MW) im Landkreis Steinburg sind das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...